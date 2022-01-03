В Полтаве УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся

Главное: В Полтаве Украинская Православная Церковь провели благотворительные обеды для малоимущих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, акцию провели по благословению митрополита Филиппа.

Обеды раздают нуждающимся каждую неделю после воскресной Божественной литургии.

Активные прихожане вместе со священниками полтавских приходов УПЦ на прихрамовых территориях накормили прихожан и всех, кто в этом нуждается.

Как сообщалось ранее, в Киеве при поддержке Украинской Православной Церкви организован пункт обогрева для бездомных и нуждающихся около Южного железнодорожного вокзала.

Православные волонтеры организовали ночные дежурства, раздают горячую пищу и чай.

Благотворительная инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям Украинской Православной Церкви, Соломенской районной администрации, православных волонтеров, сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.

В тему: В столице волонтеры УПЦ обустроили пункт обогрева и накормили бездомных на Новый год.