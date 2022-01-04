Стало известно, люди с какими группами крови наиболее уязвимы перед коронавирусом

Главное: Группы крови умеют разную уязвимость перед коронавирусом. О них поведала ученый.

Детали: Как оказалось, группы крови человека умеют разную уязвимость перед коронавирусом. Об этом поведала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ученый рассказала: «У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном. У таких людей может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм».

По ее словам, люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса, добавила она.

Она добавила: «Вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет».

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