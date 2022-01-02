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Новости > В РПЦ выразили надежду на то, что соборным разумом Церкви удастся уврачевать раскол

В РПЦ выразили надежду на то, что соборным разумом Церкви удастся уврачевать раскол

Александра Кудрявцева
02.01.22 20:25
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В РПЦ выразили надежду на то, что соборным разумом Церкви удастся уврачевать раскол
Главное: Церковь молится о вразумлении и Константинопольского Патриарха, и тех Предстоятелей и иерархов, которые под его давлением признали раскол.
 
Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.
 
«К сожалению, создана ситуация, которую становится разрешить все труднее. Эта ситуация очень напоминает события середины XI века. Тогда рассорились Константинопольский Патриарх и Папа Римский. Произошло разделение. Не думаю, что легаты Папы, положившие буллу об отлучении на престол Собора Святой Софии, представляли себе, что разделение продлится на века. И Константинопольский Патриарх, предпринимая ответные действия, вряд ли мог себе это представить. Но Церкви пошли своим путем. С веками отчуждение нарастало, и только девять веков спустя начались робкие попытки к сближению», — рассказал митрополит Иларион.
 
Архиерей отметил, что первым шагом для уврачевания сложившейся в мировом Православии ситуации должно было бы стать возвращение к тому положению, в котором все Православные Церкви находились до 2018 года, когда решения принимались соборно, а не единолично.
 
«Но ведь трудно себе представить, что Константинопольский Патриарх захочет к этому вернуться. Он теперь считает себя вправе принимать единоличные решения, не советуясь с другими Церквами, вопреки их воле и им в ущерб. И иерархи Константинопольского Патриархата твердят: „Украинская автокефалия — это свершившийся факт“. Ну, раз это так, то и разделение в мировом Православии — тоже свершившийся факт», — считает глава ОВЦС МП.
 
Он подчеркнул, что Церковь молится о вразумлении и Константинопольского Патриарха, и тех Предстоятелей и иерархов, которые под его давлением признали раскол. «Верим, что соборным разумом Церкви можно уврачевать раскол в мировом Православии. Но надо смотреть на вещи реалистично: в условиях, когда соборные механизмы на межправославном уровне разрушены, этого ожидать трудно», — добавил митрополит Иларион.
 
«Русская Православная Церковь, объединяющая православных верующих России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, из-за вероломных действий раскольников и поддержавшего их Константинопольского Патриарха не утратила своего единства. Украинская Православная Церковь, у которой более 100 архиереев, более 250 монастырей, более двенадцати тысяч приходов, остается единой с Русской Православной Церковью, сохраняя внутри нее самоуправляемый статус. А вместо захваченных раскольниками храмов строятся новые. И в России, и в Украине, и в других странах продолжает стабильно прирастать приходами и монастырями. Как начался ее рост в 1988 году, так и продолжается с той же скоростью. У нас было шесть с половиной тысяч приходов, а сейчас — более сорока тысяч, было двадцать монастырей, а сейчас — почти тысяча», — отметил глава ОВЦС МП.
 
В завершении митрополит Иларион подчеркнул, что в беспрецедентном росте количества приходов, монастырей, верующих, монахов и монахинь видно благоволение Божие к Церкви.
 
В тему: В РПЦ считают, что поддержанный Константинопольским патриархом раскол наносит рану украинскому народу.

Тэги: Константинопольский патриархат, Митрополит Иларион, РПЦ, Варфоломей

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