Российские суда в Украине стали вне закона

Главное: Украина запретила судам, связанным с Россией, входить в свои внутренние воды.

Детали: С 1 января 2022 года в Украине вступил в действие закон «О внутреннем водном транспорте». Как сообщает Цензор.НЕТ, он предусматривает, что «перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), другими местами осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины и иностранными портами (терминалами) могут производиться украинскими и иностранными судами», однако такие действия запрещены для судов:

— под флагом государства-агрессора;

— собственниками или участниками (акционерами, членами), конечными бенефициарами владельцев которых являются граждане государства-оккупанта, юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, физические и юридические лица, в отношении которых применили санкции в соответствии с законом о санкциях.

Запрещен вход в порты каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины и регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

Плавать на внутренних водных путях Украины иностранным судам можно при наличии:

— свидетельства судна внутреннего плавания;

— квалификационных документов экипажа, выданных в соответствии с этим законом или в соответствии с законодательством ЕС;

— или при наличии судебных документов и квалификационных документов экипажа, отвечающих требованиям Кодекса торгового мореходства Украины.

Закон затрагивает вопрос имущества и предусматривает имплементацию основных требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.

В тему: В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.