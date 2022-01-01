В ВОЗ не могут спрогнозировать конец пандемии коронавируса

Главное: В связи с тем, что коронавирус постоянно мутирует, в ВОЗ не могут спрогнозировать конец пандемии. Но в целом общий прогноз довольно оптимистичный.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID. Об этом сообщает CNBC.

В мире стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

«Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации препаратов», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он считает, что деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Это и может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился Омикрон.

Однако если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, производителям придется разрабатывать новые препараты. Это означает, что в мире возникнет дефицит вакцин.

Несмотря на это, общий прогноз довольно оптимистичный. Прогнозируют, что острая стадия пандемии может закончиться уже в 2022 году.

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