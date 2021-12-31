Сельский депутат не разобрался как задекларировать 40 квартир на Волыни

Главное: Сельский депутат из Хотова незадекларировал более 40 квартир на Волыни и объяснил это болезнью. Его коллега из Макаровского поссовета «по техническим причинам» также не внес в декларацию 4 квартиры и два дома.

Детали: Депутат Хотовского сельского совета Киевской области Иван Бондаренко скрыл от обязательного декларирования 41 квартиру в Любомле Волынской области. Как сообщает «Гордон» со ссылкой на отчет Национального агентства Украины по предотвращению коррупции, общая стоимость недвижимости составляет 30,2 млн гривен.

Также он не задекларировал доход от Государственного ипотечного учреждения и предоставление участка в аренду еще на 3,5 млн грн.

По словам депутата, он не смог сообщить о недвижимости и прочих доходах из-за болезни, которая «не позволила ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год».

Кроме того, в качестве оправдания политик посетовал на полное непонимание того, как заполнять декларацию.

Недостоверные данные НАПК также обнаружило в декларации депутата Макаровского поселкового совета Киевской области от «Слуги народа» Александра Довгаля.

Он не внес в декларацию четыре квартиры в Киеве, два дома в с. Березовка под Киевом и семь земельных участков там же.

Итого общая сумма незадекларированного имущества Довгаля составила 26,2 млн грн. Такую «погрешность» депутат объяснил НАПК «техническими причинами».

В тему: С 2017 по 2019 год НАПК осуществило 2123 полных проверки деклараций чиновников. В 99% случаев были обнаружены нарушения.

Напомним: 19 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет.

Новый закон вступает в силу с 2022 г.