«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»

Главное: В руководстве партии «Слуга народа» 3 месяца ведутся разговоры о переименовании из-за падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии. По данным СМИ, одним из вариантов названия является «Партия Зеленского» или какое-то другое название с именем президента.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский решил переименовать свою партию «Слуга народа» перед выборами в Верховную Раду. Как сообщает Strana.news со ссылкой на источники, близкие к окружению главы государства, рассматривается несколько вариантов нового названия для организации, в большинстве которых фигурирует фамилия президента.

Один из основных вариантов — «Партия Зеленского».

Отмечается, что возможное переименования связано с предстоящими выборами в Верховную Раду, намеченными на 2023 год.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии, разговоры о переименовании «Слуги народа» продолжаются уже 3 месяца, «особенно на фоне падения рейтинга».

«Много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия — будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято», — объяснил собеседник издания.

На вопрос о возможных вариантах переименования он подтвердил, что речь идет о «чем угодно с фамилией Зеленский».

Впрочем, окончательного решения о переименовании нет и официально никто в партии и депутатам об этом не говорил. По словам спикера «Слуги народа» Юлии Палийчук, это дезинформация и вопрос о переименовании в партии не обсуждался ни разу.

«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные „инсайды“», — заявила она.

Справка: Партия «Слуга народа» была создана в 2016 г под названием «Партия решительных перемен». Год спустя она обрела нынешнее название из одноименного сериала, в котором Владимир Зеленский играл президента Украины. В 2019 г актер выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, а его партия в том же году заняла первое место на выборах, впервые в истории получив однопартийное большинство в Верховной Раде.

Однако с тех пор ее состав сократился, а поддержка стремительно уменьшилась на фоне множества скандалов и неоднозначных решений.