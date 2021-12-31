Главные новости за 31 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 31 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 7 029 людей. Умерли 209 человек.

- Под Киевом произошло масштабное ДТП. Пострадали люди.

- В больнице Запорожья умер двухлетний ребенок. Обвиняют врача.

- В Словакии произошло ДТП с украинцами. Погибли мать и сын.

- Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. Затрагивали тему Украины.

- Михаил Саакашвили заявил, что у него есть маленькая дочь. Предполагаемая мать ребенка – певица.