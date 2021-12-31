Главные новости за 31 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 31 декабря 2021 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 7 029 людей. Умерли 209 человек.
- Под Киевом произошло масштабное ДТП. Пострадали люди.
- В больнице Запорожья умер двухлетний ребенок. Обвиняют врача.
- В Словакии произошло ДТП с украинцами. Погибли мать и сын.
- Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. Затрагивали тему Украины.
- Михаил Саакашвили заявил, что у него есть маленькая дочь. Предполагаемая мать ребенка – певица.