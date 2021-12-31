В больнице Запорожья умер крошечный ребенок – делом занялась полиция

Главное: В больнице Запорожья умер двухлетний ребенок. Обвиняют врача.

Детали: В Запорожье произошло громкое ЧП. О нем поведали в полиции.

Сообщается, что вечером четверга, 30 декабря, на линию «102» из приемного отделения областной детской больницы по телефону позвонила женщина, которая заявила, что ее ребенок 2019-го года рождения умер по вине врача, который не предоставил малышу соответствующую медицинскую помощь.

Известно, что ребенок с сердечнососудистым заболеванием лечился тут с 24 числа.

Правоохранители говорят, что уже открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжким последствиям для больного».

Назначено проведение судмедэкспертизы.

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