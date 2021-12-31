Диетолог поведала, что на новогоднем столе – самое вредное

Главное: Что на новогоднем столе самое вредное? Диетолог говорит, что майонез.

Детали: Российский ученый-диетолог Юлия Пигарева рассказала, что на новогоднем столе является самым вредным для здоровья человека. Ее цитирую местные СМИ.

Так, по словам эксперта, самым вредным продуктом является майонез, тем более – в большом количестве. Она рекомендует готовить его самостоятельно.

Второе место специалист отдала сладким газированным напиткам из-за огромного количества сахара в них. Их также лучше заменить, например – минеральной водой или компотом.

Наконец, третье место занимает шампанское: тут лучше всего брать несладкий брют.

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