Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты

Главное: Диетолог поведала о пользе брюссельской капусты. Она поможет в борьбе с диабетом.

Детали: Популярный британский диетолог Сара Брюэр поведала о небывалой пользе брюссельской капусты. Выяснилось, что этот овощ помогает в борьбе с диабетом.

Сообщается, что в брюссельской капусте содержится много полезных элементов, среди которых – витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты.

Эксперт говорит: «Сама по себе она не снижает уровень глюкозы в крови, но она помогает замедлить его повышение после приема пищи. Данный эффект достигается благодаря наличию клетчатки в овоще и ее медленному движению по организму».

Она добавила: «В брюссельской капусте присутствует альфа-липоевая кислота, которая, по данным различных исследований, повышает чувствительность организма к инсулину. В сочетании с клетчаткой она снижает риск развития диабета».

В тему: Диетолог призвала сократить употребление хлеба.