Украинцы стали жертвами ДТП в Словакии

Главное: В Словакии произошло ДТП с украинцами. Погибли мать и сын.

Детали: Страшное ДТП произошло возле поселка Тибава в Словакии. Его жертвами стали украинцы, передает «Мета».

Как стало известно, люди ехали на Seat Leon домой, на Закарпатье.

Информируется: «Ольга Лукечи находилась за рулем Seat Leon и не справилась с управлением. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и вылетел с трассы. Женщина и ее сын погибли на месте. 25-летний зять Ольги получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу».

Уточняется, что трагедия произошла еще 25 декабря. Похороны проходят сегодня, 31 числа.

Сообщается, что ДТП случилось на опасном участке дороги, где много поворотов. Тут уже гибли люди.

Выяснилось, что погибшая женщина более десяти лет работала в Чехии в пищевой промышленности, а Владислав после окончания школы перебрался к матери, где продолжил учиться.

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