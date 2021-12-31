Стало известно, как Омикрон повлияет на зимние каникулы в Киеве

Главное: Распространение нового штамма коронавируса Омикрон не повлияет на продолжительность зимних каникул в учебных заведениях Киева. По словам главы Госпотребслужбы города Олега Рубана, учащиеся пойдут на учебу в соответствии с графиком.

Детали: В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Как сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из телеканалов, учащиеся вернутся за парты согласно запланированному времени.

«Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут», — цитирует Рубана Цензор.НЕТ.

В тему: На этих каникулах в большинстве городов, в том числе и Киеве, школьники будут отдыхать с 25 декабря по 9 января. Однако в некоторых школах обучение прекратится только 1 января.