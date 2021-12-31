Первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом зафиксирован в Израиле

Главное: В Израиле у женщины выявили одновременное заболевание гриппом и COVID-19 — так называемую, «флурону».

Детали: Первый в мире случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом зарегистрировали в Израиле. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, случай, получивший название «флурона», выявили у одной из невакцинированных рожениц.

По прибытию в больницу одновременное заболевание двумя вирусами подтвердили повторные анализы.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Израиля изучают данный случай. Существует вероятность, что в медицинской практике и до этого события могли происходить параллельные заражения.

В тему: В декабре 2021 года врач-анестезиолог КП «Больница 2 им. Павлусенко» Житомирского городского совета Дарья Симчук не исключила, что человек может одновременно заболеть и гриппом и COVID-19.