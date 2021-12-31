В Ивано-Франковске рецидивист ушел из суда, «устав» сидеть под арестом

Главное: Подозреваемый скрылся из помещения суда в Ивано-Франковске после продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение беглеца и задержать его.

Детали: В Ивано-Франковске из городского суда скрылся подозреваемый в мошенничестве. Как сообщает Сектор коммуникации областной полиции, в ходе заседания 30 декабря ему была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Чтобы избежать дальнейшего отбывания наказания, он скрылся из помещения суда и теперь разыскивается полицией.

Как сообщает «Курс», беглецом оказался 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко, ранее дважды судимый за мошенничество. Он выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону, что их родственники совершили ДТП.

При этом он представлялся либо сотрудником полиции, который может «решить вопрос» за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.

В тему: 27 апреля 2012 года о пути из Броварского горрайонного суда в ИВС Броварского ГО 22-летний Гусейнов Х.Р., самостоятельно освободившись от надетых на его руки наручников, выскочил из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

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