Главное: Михаил Саакашвили заявил, что у него есть маленькая дочь. Предполагаемая мать ребенка – певица.

Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделал сенсационное признание. Он заявил, что у него есть маленькая дочь Элис-Мария.

Об этом политик написал из тюрьмы в Рустави.

Он сообщил: «Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале «Мтавари архи» примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой – Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь».

Предполагаемая мать девочки – 35-летняя певица София Нижарадзе, которая родила ребенка в июне 2020 года.

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