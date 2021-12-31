Поджигателем российского консульства во Львове оказался житель Горловки

Главное: Полиция задержала по подозрению в попытке поджечь консульство России во Львове жителя оккупированной Горловки. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, мотивы его поступка — личные.

Детали: Правоохранители задержали мужчину, который на прошлой неделе кинул бутылку с так называемым коктейлем Молотова в ограду Генерального консульства России во Львове. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, подозреваемым оказался житель оккупированных территорий, он не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

«Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения, это человек с оккупированных территорий, непосредственно — из города Горловки. Он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически случаются, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают», — цитирует Данилова LB.ua.

Секретарь СНБО дал понять, что мужчина руководствовался личными мотивами, но не уточнил, какими именно.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Национальную полицию, предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовской области в результате оперативно-розыскных мер. Ему объявлено о подозрении по статье о хулиганстве.

В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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