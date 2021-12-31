Байден сообщил Путину кое-что важное по поводу Украины

Главное: Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. Затрагивали тему Украины.

Детали: В ночь на пятницу, 31 декабря, прошли очередные телефонные переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они продлились пятьдесят минут.

Затрагивалась тема Украины.

Подробности поведали в Белом доме.

Отмечается: «Джо Байден повторил, что в случае вторжения России на Украину будут последствия».

Так, американский лидер заявил, что «США будут прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Украине».

Подчеркивается, что США ориентируются на сдерживание России в контексте Украины.

Кроме этого Джо Байден сказал, что США и союзники «дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину».

Сообщается: «Джо Байден призвал Россию деэскалировать напряженность с Украиной в начале следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия – НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он повторил, что субстантивный прогресс на этих треках может быть достигнут только в обстановке деэскалации, а не эскалации».

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