Коронавирус в Украине: 7 029 заболевших и 209 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 7 029 людей. Умерли 209 человек.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу отступает. Данные на пятницу, 31 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 7 029 случаев заразы. Госпитализировали 1 578 человек, а выздоровели 8 609 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 29 446, методом ИФА – 4 748, экспресс-тестами – 37 554.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 179), а также Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.

Умерли 209 людей. За все время скончались 95 899 человек.

С начала пандемии заболели 3 667 649 человек, а выздоровели 3 468 858 людей.

В тему: Коронавирус в Украине показал предновогодний рост.