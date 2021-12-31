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Новости > Недовольных службой полицейских призвали становиться парковщиками в Киеве

Недовольных службой полицейских призвали становиться парковщиками в Киеве

Александр Панько
31.12.21 09:03
253
Недовольных службой полицейских призвали становиться парковщиками в Киеве

Главное: Власти Киева позвали недовольных задержками зарплат полицейских на работу в Инспекцию по парковке. По словам замглавы КГГА Константина Усова, зарплаты здесь составляют от 20 до 48 тыс. грн.

Детали: Киевская городская государственная администрация пригласила желающих уволиться со службы из-за долгов по зарплате полицейских в Инспекцию по парковке. Как сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов на своей странице в Facebook, зарплаты здесь достигают 48 тыс. грн.

«Прочитал о массовых возмущениях, „тихих“ забастовках и увольнениях полицейских из-за невыплаты зарплаты перед Новым годом. Если это правда, Инспекция по парковке Киева с радостью приглашает к себе всех профессиональных полицейских, которые хотят наводить порядок на улицах города», — написал он, добавив, что в первые месяцы 2022 г в структуре ожидается 50 вакансий.

«Передайте всем хорошим полицейским, которых знаете: ребята, дамы, не надо забастовок. Просто приходите работать в мэрию и при любых условиях оставайтесь в Украине. Вы здесь нужны», — заключил Усов, приложив скриншот зарплатной ведомости за декабрь.

В тему: С 1 мая в Киеве заработала новая электронная система контроля за оплатой парковки и наложения штрафов за ее нарушения. Отныне весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.

С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц. В соответствии с распоряжением № 1459 в I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки отныне составляет 35 грн, во II зоне, на прилегающих к центру территориях, — 25 грн/час. В то же время в спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час. В случае неуплаты за парковку водители должны заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки. То есть 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно для каждой зоны.

Тэги: Киев, полиция, общество, Киевская городская государственная администрация, экономика, парковка, Константин Усов, зарплата

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