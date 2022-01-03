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Новости > Ученые нашли первую жертву гибели Атлантиды

Ученые нашли первую жертву гибели Атлантиды

Александр Панько
03.01.22 10:00
232
Ученые нашли первую жертву гибели Атлантиды

Главное: Ученые впервые обнаружили останки человека, погибшего в результате цунами от извержения вулкана, погубившего Минойскую цивилизацию, которая, по некоторым данным послужила прообразом легендарной Атлантиды.

Детали: Международная группа ученых обнаружила останки молодого человека, погибшего в районе современной бухты Чешме в Турции из-за цунами приблизительно 3600 лет назад. Как сообщает Lenta.ru, гигантская волна возникла во время извержения вулкана Санторин, располагающегося на острове Тира в Средиземном море.

Археологи также нашли слой древнего мусора, оставшийся после цунами и не смытый обратно в море из-за стены, а также останки собаки.

Открытие показывает, что на район обрушивалось несколько цунами, связанных с извержением Санторина.

Согласно радиоуглеродному анализу материала, окружающего останки, их возраст датируется не ранее 1612 г до н. э.

Справка: Минойское извержение — катастрофическое извержение плинианского типа вулкана Санторин на острове Тира. По разным данным, произошло между 1610 и 1525 гг до н. э. и было столь сильным, что стало причиной упадка Минойской цивилизации на острове Крит, которая, в частности, могла послужить прототипом для описания мифической Атлантиды.

Однако до сих пор исследователи не находили серьезных свидетельств цунами, сопутствовавшего этой катастрофе. Это связано с тем, что волны, как правило, уносят в море все обломки и тела.

Тэги: история, Турция, археология, наука, цунами, Крит, катаклизм, стихия, извержение, Атлантида, извержение вулкана

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