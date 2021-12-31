Канун Нового года: какой праздник отмечается 31 декабря 2021 года

Сегодня, 31 декабря 2022 года, отмечают Канун Нового года, День всеобщего часа мира и Несчастливый день.

Канун Нового года

В большей части стран, живущих по системе григорианского календаря, наступление Нового года приходится на ночь с 31 декабря на 1 января. Этот праздник был основан в 46 году до н. э. в Древнеримском государстве. В то время дата посвящалась богу Янусу. В Российской Империи до XV века Новый год встречали в первый день весны, а после - 1 сентября, согласно юлианскому календарю. Праздновать приход нового года 1 января люди стали лишь в 1700 году по указу Петра Великого.

В преддверие праздника в каждой квартире, ресторане, офисе и на улице можно будет полюбоваться красотой новогодней елки, с разноцветными шарами, блестящими гирляндами, оригинальными игрушками. Но мало кто знает, почему мы украшаем дом именно елью. В день, когда Иисус вошел во врата Иерусалима, радостный народ встречал его пальмовыми ветвями. И сейчас в жарких государствах в качестве новогоднего дерева применяется пальма, однако у нас они не растут, поэтому вместо ветвей пальмы долгое время использовалась верба.

В эпоху средневековья произошло объединение старинного языческого обычая и немецкой традиции на рождественский сочельник идти в лес за елью и украшать ею дом. После принятия христианство немцами, елка стала использоваться в качестве новогоднего дерева.

Без сомнения, это самая любимая дата всех людей, когда дети и взрослые радуются смене года. Одни встречают этот праздник дома в окружении родственников, другие проводят вечер в ресторане с друзьями, третьи арендуют небольшой домик в горах, а поутру катаются на санках и лыжах. Вариантов отметить наступающий Новый год очень много, все зависит исключительно от вашего вкуса.

В каждой стране приход Нового года встречают по-разному. В Испании во время боя курантов принято поглощать 12 виноградин. Жители солнечного государства уверены, что если успеть съесть необходимое количество ягод, в предстоящем году можно рассчитывать на удачу. В США ровно в 12 часов ночи люди целуются. Также американцы скрупулезно относятся к новогоднему наряду, выбирая яркие вещи, символизирующие счастливую жизнь. Британцы украшают свои дома ветками омелы. На Кубе встреча Нового года получается всегда «мокрой», так как местные жители заранее заполняют всю имеющуюся тару водой, и в полночь выплескивают ее из окна.

В Италии перед праздником выкидывают ненужные старые вещи, поэтому куча барахла на улицах и подъездах в это время - обычное явление. Колумбийцы отмечают торжество с большим размахом, запуская огромное количество салютов и устраивая народные гулянья. А артист на ходулях символизирует уходящий год. В Японии в это время звенят колокола, бьющие 108 раз. Каждый удар означает один из людских недостатков. Несмотря на то, что всего существует 6 пороков, японцы убеждены, что у любого из них имеется по 18 оттенков.

День всеобщего часа мира

31 декабря - День всеобщего часа мира, который становятся все популярнее. Считается, что в этот час надо прекращать любые конфликты, распри и подумать над мирным разрешением ситуации.

Известно, что учредителем праздника стала Барбара Кондрон, активистка, общественный деятель. И с 1995 года День начал торжественное шествие по планете. До этого даты празднования переносились, и в итоге была окончательно выбрана дата 31 декабря. Возможно, это связано еще и с тем, что в конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее. Поэтому было бы логично предположить, чтобы люди строили планы на будущее, на весь последующий год, не планируя конфликтов и участия в насилии.

Человечек всегда жил в постоянных войнах, конфликтах. Не обошли стороной ссоры, распри и обычные семьи. Многие писатели, общественные деятели, гуманисты обращали на это внимание. В частности, когда говорят о Всеобщем часе мира, то часто вспоминают таких великих людей, как Лев Толстой, мать Тереза и другие.

Отмечается этот праздник в Восточной Европе и других регионах, в Северной Америке.

Часто именно к этой дате бывают приурочены разнообразные события, мероприятия. Как правило, они носят благотворительный, гуманитарный характер. Например, активизируются благотворительные организации, помогающие жертвам войн, конфликтов. Людям передаётся гуманитарная помощь, журналисты активнее освещают события, связанные с возникновением на планете точек напряжения.

Однако нельзя сказать, что праздник не носит и юмористический характер. Мир должен быть везде: на планете, в семье, в сердцах людей. А значит, именно в это время можно подойти к своей второй половинке и предложить забыть все склоки, начав жизнь заново. Можно пригласить партнера на чашечку кофе или же организовать поход в ресторан, где в праздничной и непринужденной обстановке без взаимных претензий обговорить все разногласия, придя к компромиссу.

Да, этот День стоит использовать как превосходный повод, чтобы помириться со своим любимым человеком. Также 31 декабря принято дарить подарки, чтобы показать близким свой миролюбивый характер.

Поскольку это еще и последний день года, совпадающий с другим большим торжеством, то неудивительно, что многие люди объединяют праздники, даря близким подарки и свое внимание. Не хочется в преддверии Нового года и Рождества выяснять отношения и тащить в следующий год нерешенные проблемы.

Да, скорее, дата имеет чисто психологическое значение, чтобы заставить человека смотреть на мир более позитивно, в радужных тонах. Такой подход очень эффективен, он позволит не только избавиться от конфликтов в семье или на любовном фронте, но и сделать мир лучше в глобальном масштабе. Как известно, любые войны и даже небольшие локальные конфликты, стычки начинаются именно с неумения искать компромисс и из-за того, что слишком много негатива накапливается в душах людей. А значит 31 декабря, в день окончания года, стоит задуматься над тем, как убрать негатив из души и жизни в целом. Это и станет гарантом мира, процветания.

Несчастливый день

Кому и чем не угодило 31 декабря - не до конца понятно, но именно на него приходится Несчастливый день. Unlucky Day лишь символически назван неудачным, хотя 31 декабря нельзя назвать счастливым для тех, чей день рождения выпал на канун Нового года. В предпраздничной суете близкие и друзья часто не считают нужным отдельно отмечать именины. Виновнику торжества, родившемуся 31 декабря, всю жизнь приходится довольствоваться одним подарком вместо двух. Поэтому для него и миллионов других людей последний день уходящего года отчасти является несчастливым.

На самом деле, 31 декабря является Несчастливым днем лишь символически. Считается, что накануне нового года каждому дается возможность пережить какую-то неудачу или фиаско для того, чтобы избавиться от них до 1 января. Все несчастья останутся в прошлом, а следующие за 31 декабря 365 дней будут наполнены удачей и радостными событиями.

К Несчастливому дню придумываются различные пожелания, которые пишут в открытках или отсылают в сообщения. Близким и друзьям сулят хорошего Unlucky Day, максимально наполненного неприятными событиями, и счастья в нового году.

Забавные праздники в отличие от официальных торжеств демонстрируют нетривиальный взгляд на жизнь тех, кто их придумал. Наши предки считали, что для того, чтобы что-то получить от судьбы, надо чем-то пожертвовать в пользу духов природы, богов и других высших сил. Это позволит в дальнейшем рассчитывать на везение, а также начать ценить его гораздо больше на фоне перенесенных ранее фиаско и неудач.

Кроме этого, сегодня отмечают:

—День Революции Ганы;

- День медитации о мире на планете;

- День Святого Сильвестора у католиков.