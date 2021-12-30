Украинцев попросили лишний раз не беспокоить «скорую помощь» на Новый год

Главное: В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, поэтому вызывать врачей необходимо только при угрозе жизни и здоровью. Это связано с чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

Детали: Национальная служба здоровья призывает украинцев вызывать «скорую помощь» в ближайшие дни только в случае угрозы жизни и здоровью. Как сообщается на официальной странице службы в Facebook, врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам.

«У „скорой“ нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно. Ведь, к сожалению, проблемы случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни», — напомнили в НСЗУ, подчеркнув, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство, или чтобы «выполнить функцию такси и отвезти человека, который в состоянии самостоятельно добраться до больницы».

При этом поводами для вызова неотложки являются:

— обморок;

— судороги;

— внезапные расстройства дыхания;

— внезапная боль в области сердца;

— рвота кровью и наружное кровотечение;

— острая боль в брюшной полости;

— признаки острых инфекционных заболеваний;

— нарушения речи, возникшие внезапно слабости в конечностях;

— гипо- и гипергликемические комы;

— острых психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

— все виды травм — ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;

— поражения электрическим током, молнией, тепловые удары, переохлаждения, асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

— повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций — дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т. д.;

— отравления, укусы животных, змей, пауков и насекомых;

— нарушения нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т. д.).

Также в Национальной службе здоровья напоминают алгоритм вызова и ожидания скорой помощи:

1. Несмотря на волнение, попробуйте говорить четко и внятно. Предложения должны быть краткими.

2. Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.

3. Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Не следует преувеличивать или предоставлять ложную информацию. Ведь из-за таких непрофильных вызовов человек, действительно нуждающийся в экстренной помощи, может его не дождаться: все бригады будут заняты. Если вы знаете, то укажите причину возникновения неотложного состояния. Например: упал со второго этажа; взрыв на производстве и т.д.

4. Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера. Помните, что ваше поведение во время разговора с диспетчером очень важно. Будьте спокойны и уравновешены, это сократит время разговора и позволит ускорить прибытие бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

5. Четко следуйте всем указаниям диспетчера во время разговора и ожидания скорой

6. Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если местонахождение улицы или дома неизвестно, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту случая и его общеизвестные ориентиры.

7. Сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду ЭМП.

8. По возможности обеспечьте бригаде ЭМП беспрепятственный доступ к пациенту. Если ситуация позволяет, встретьте скорую на улице, чтобы врачи не тратили время на поиск квартиры.

9. Если в вашем доме есть собаки, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере. Это касается любых животных, которые могут осложнить оказание медицинской помощи пациенту.

10. Подготовьте документы пациента, паспорт и медицинскую документацию. В случае необходимости в госпитализации это необходимо передать медикам больницы. При неотложном состоянии значение имеет каждая минута.

В НСЗ напоминают, что предоставление экстренной медицинской помощи безвозмездно для пациента: при обращении по телефону по номеру «103» или при обращении к пункту базирования бригад, на месте происшествия, а также при транспортировке пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в медучреждение или между ними.

В тему: 10 октября 2021 года за сутки было зафиксировано рекордное количество обращений на линию «103» — более 44 тыс.