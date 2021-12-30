Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцев попросили лишний раз не беспокоить «скорую помощь» на Новый год

Украинцев попросили лишний раз не беспокоить «скорую помощь» на Новый год

Александр Панько
30.12.21 15:51
15
Украинцев попросили лишний раз не беспокоить «скорую помощь» на Новый год

Главное: В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, поэтому вызывать врачей необходимо только при угрозе жизни и здоровью. Это связано с чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

Детали: Национальная служба здоровья призывает украинцев вызывать «скорую помощь» в ближайшие дни только в случае угрозы жизни и здоровью. Как сообщается на официальной странице службы в Facebook, врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам.

«У „скорой“ нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно. Ведь, к сожалению, проблемы случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни», — напомнили в НСЗУ, подчеркнув, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство, или чтобы «выполнить функцию такси и отвезти человека, который в состоянии самостоятельно добраться до больницы».

При этом поводами для вызова неотложки являются:

— обморок;

— судороги;

— внезапные расстройства дыхания;

— внезапная боль в области сердца;

— рвота кровью и наружное кровотечение;

— острая боль в брюшной полости;

— признаки острых инфекционных заболеваний;

— нарушения речи, возникшие внезапно слабости в конечностях;

— гипо- и гипергликемические комы;

— острых психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

— все виды травм — ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;

— поражения электрическим током, молнией, тепловые удары, переохлаждения, асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

— повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций — дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т. д.;

— отравления, укусы животных, змей, пауков и насекомых;

— нарушения нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т. д.).

Также в Национальной службе здоровья напоминают алгоритм вызова и ожидания скорой помощи:

1. Несмотря на волнение, попробуйте говорить четко и внятно. Предложения должны быть краткими.

2. Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.

3. Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Не следует преувеличивать или предоставлять ложную информацию. Ведь из-за таких непрофильных вызовов человек, действительно нуждающийся в экстренной помощи, может его не дождаться: все бригады будут заняты. Если вы знаете, то укажите причину возникновения неотложного состояния. Например: упал со второго этажа; взрыв на производстве и т.д.

4. Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера. Помните, что ваше поведение во время разговора с диспетчером очень важно. Будьте спокойны и уравновешены, это сократит время разговора и позволит ускорить прибытие бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

5. Четко следуйте всем указаниям диспетчера во время разговора и ожидания скорой

6. Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если местонахождение улицы или дома неизвестно, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту случая и его общеизвестные ориентиры.

7. Сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду ЭМП.

8. По возможности обеспечьте бригаде ЭМП беспрепятственный доступ к пациенту. Если ситуация позволяет, встретьте скорую на улице, чтобы врачи не тратили время на поиск квартиры.

9. Если в вашем доме есть собаки, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере. Это касается любых животных, которые могут осложнить оказание медицинской помощи пациенту.

10. Подготовьте документы пациента, паспорт и медицинскую документацию. В случае необходимости в госпитализации это необходимо передать медикам больницы. При неотложном состоянии значение имеет каждая минута.

В НСЗ напоминают, что предоставление экстренной медицинской помощи безвозмездно для пациента: при обращении по телефону по номеру «103» или при обращении к пункту базирования бригад, на месте происшествия, а также при транспортировке пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в медучреждение или между ними.

В тему: 10 октября 2021 года за сутки было зафиксировано рекордное количество обращений на линию «103» — более 44 тыс.

Тэги: Новый год, медицина, здоровье, пациент, скорая помощь, медицинская помощь, новости Украины, Национальная служба здоровья Украины

Комментарии

Статьи

29.12.21 21:05

Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Николай Голомша с семьей создали организованную группировку «ОБСЕ»
29.12.21 14:21

Николай Голомша с семьей создали организованную группировку «ОБСЕ»

Автор: Антикор

Выбор редакции
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Тенденции мирового ИТ-рынка в 2022 году, – Юрий Лабунский
Тенденции мирового ИТ-рынка в 2022 году, – Юрий Лабунский
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.12.21 15:40

На Волыни к 225-летию духовной семинарии УПЦ издали международный сборник богословских трудов
30.12.21 15:26

Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
30.12.21 14:58

Селянин из Закарпатья «украсил» елку навозом
30.12.21 14:40

Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
30.12.21 13:28

В Харьковской области автомобиль влетел под поезд
30.12.21 13:26

В США задержали парня, который ехал убивать Байдена, Обаму и Цукерберга
30.12.21 12:32

Стали известны новые правила въезда в Черногорию для украинцев на Рождество
30.12.21 12:28

Саакашвили упекли обратно в тюрьму
30.12.21 12:15

Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
30.12.21 09:46

Коронавирус в Украине: 5 930 заболевших и 278 погибших
30.12.21 09:16

Отныне украинцы могут больше не таскать с собой водительские документы
29.12.21 19:00

Главные новости за 29 декабря 2021 года
29.12.21 16:21

В Кабмине сделали важное заявление о карантине в Украине
29.12.21 12:03

Названа неожиданная причина смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
29.12.21 09:33

Коронавирус в Украине показал предновогодний рост
29.12.21 09:15

Очередной пожар в больнице на Прикарпатье унес четыре жизни
28.12.21 18:59

Главные новости за 28 декабря 2021 года
28.12.21 15:55

Официально: Омикрон уже в Киеве
28.12.21 15:24

Младший брат Марадоны умер по той же причине, что и великий футболист
28.12.21 15:03

Легенда украинского футбола Александр Шовковский «экономит» на родной дочери, - СМИ
24.12.21 00:01

Стало известно, почему происходит брожение в желудке
23.12.21 19:00

Главные новости за 23 декабря 2021 года
25.12.21 13:37

Мексиканские рыбы нашли крайне необычный способ отбиваться от хищных птиц
26.12.21 05:02

День подарков: какой праздник отмечается 26 декабря 2021 года
25.12.21 05:31

День дарения ёлочных праздничных шаров: какой праздник отмечается 25 декабря 2021 года
24.12.21 19:00

Главные новости за 24 декабря 2021 года
24.12.21 16:14

В Белом доме рассказали, как будут помогать Украине в случае вторжения России
25.12.21 14:40

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
24.12.21 15:26

В Украине могут разрешить вакцинацию детей от коронавируса
Фото и Видео
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Перуанские шаманы использовали портрет Зеленского в ежегодном новогоднем ритуале
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
Появилось видео, как королевские гвардейцы едва не растоптали ребенка в Лондоне
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя
В Ровенской области нашли янтарь невиданных в Украине размеров
В Ровенской области нашли янтарь невиданных в Украине размеров
Просто и полезно: первая леди посоветовала украинцам питаться скумбрией по 8 грн/кг
Просто и полезно: первая леди посоветовала украинцам питаться скумбрией по 8 грн/кг
Казалось бы, причем здесь коронавирус? Комаровский рассказал, когда следует обратиться к психиатру
Казалось бы, причем здесь коронавирус? Комаровский рассказал, когда следует обратиться к психиатру
Байден показал свою новую собаку
Байден показал свою новую собаку
Появилось видео с места крушения трамвая в Днепре
Появилось видео с места крушения трамвая в Днепре
Очередной пожар в больнице на Прикарпатье унес четыре жизни
Очередной пожар в больнице на Прикарпатье унес четыре жизни
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.