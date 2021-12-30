В УПЦ поддержали законопроект о запрете господдержки ЛГБТ- фильмов

Главное: Группа депутатов Верховной Рады подала проект постановления об отмене финансирования ЛГБТ-фильма «Мой юный принц и разработке критериев эффективного использования госсредств.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, проект об отмене государственного финансирования ЛГБТ-фильма подал 41 депутат.

Текст проекта размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Проект постановления об обращении в Кабинет Министров и другие органы государственной власти об отмене государственной поддержки производства отдельных фильмов для защиты общественной морали предполагает не только отзыв госфинансирования в размере 20 миллионов гривен, но и проверку действий Госкино. В частности, на предмет соблюдения положений законов «О защите общественной морали», «О государственной поддержке кинематографии», порядка принятия решения Советом по государственной поддержке кинематографии и порядка проведения творческого конкурса (питчинга), утвержденного указом Министерства культуры 27.12.2018 № 114.

Депутаты также предлагают разработать критерии эффективного использования госсредств на кино, с тем чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

«У общества, в котором около 67% граждан являются христианами, сюжет ленты, где виден открытый гомосексуальный контекст фильма с использованием библейской тематики, вызвал негодование. Мы не против творчества, но входят ли такие произведения в приоритеты государства при нынешней ситуации в стране?», — отметил в своем Telegram-канале один из инициаторов постановления нардеп Александр Качура.

Ранее в своем выступлении на заседании Всеукраинского совета Церквей епископ Виктор (Коцаба) выразил обеспокоенность усилением пропаганды ЛГБТ-отношений. В качестве примера был приведен факт государственного финансирования фильма «Мой юный принц», пропагандирующий однополые отношения и оскорбляющий религиозные чувства верующих. «Мы убеждены, что свобода творчества не должна переходить границ и превращаться в дискриминацию христиан и их религиозных взглядов», — отметил епископ Виктор.

Владыка предложил выделить эти средства на покупку дорогостоящих лекарств для больных детей, пенсионеров и инвалидов, или на оборудование для больниц, детских домов, домов для престарелых.

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