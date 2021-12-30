Селянин из Закарпатья «украсил» елку навозом

Главное: Житель Закарпатья вырастил на участке несколько редких видов елей и «украсил» их к Новому году коровьим навозом, гноем и известью для борьбы с ворами.

Детали: Пенсионер из закарпатского села Нараева Виктор Свищо, известный своим увлечением лесоводством, обмазал редкие виды елей на своем участке навозом, гноем и известью. Как сообщает «Голос Карпат», таким образом он пытается сохранить деревья от преступников после того, как два года назад, в канун новогодних праздников, к нему на участок проникли неизвестные и спилили две голубые и три обычные ели, а также несколько кустов.

С тех пор мужчина испытывает страх за сохранность своих растений.

«Никакой вор не захочет нести домой елку, от которой несет фермой — потому что завоняет весь дом. А с другой стороны, органическое удобрение из хлева подкормит деревца», — объяснил Свищо свои действия, призвав всех неравнодушных граждан не переживать за внешний вид растений, так как весной дожди смоют все загрязнения.

В тему: В конце 2020 года инспекторы Гослесагентства обнаружили 1932 елки, срубленных браконьерами, которые нанесли ущерб на сумму 873 тыс. гривен.