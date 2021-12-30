Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине

Главное: Сотрудники ГСЧС на Львовщине обнаружили среди веток дерева застрявший минометный снаряд времен Второй мировой войны.

Детали: В лесу у с. Гримайловка Львовской области обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Как сообщается на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, она просто висела на дереве.

Впоследствии боеприпас обезвредили взрывотехники.

При этом спасатели подчеркнули, что «мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны, а ее туда заботливо повесили небезразличные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывоопасных предметов это единственный правильный выход».

В этой связи в ГСЧС призывали граждан не поступать так с боеприпасами вообще и времен Второй мировой войны в частности, и в случае их обнаружения немедленно сообщать по номеру «101».

В тему: В ноябре 2019 года поисковик-любитель обнаружил в карпатском лесу остатки немецкого самолета Junkers времен Второй мировой войны.