В Харьковской области автомобиль влетел под поезд

Главное: В Харьковской области произошло столкновение автомобиля и электропоезда. Погиб человек.

Детали: Смертельный инцидент произошел в минувшую среду, 29 декабря, на железнодорожном переезде в селе Ржавчик (Харьковская область). О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут автомобиль ГАЗ-2752 влетел под электропоезд, который ехал по маршруту Близнецы-Харьков.

Правоохранители говорят, что жертвой ДТП стал 39-летний водитель машины (житель Первомайска), который погиб на месте.

Отмечается, что погибший выехал на не оборудованный шлагбаумом переезд на запрещающий сигнал светофора.

При этом машинист состава подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, увы, избежать столкновения не удалось.

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