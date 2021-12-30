Для китайских футболистов ввели необычный запрет

Главное: Игрокам сборной Китая по футболу запретили делать татуировки. Так решили местные чиновники.

Детали: В Китае ввели запрет для футболистов национальной команды на татуировки. Теперь спортсменам нельзя ходить в специализированные салоны.

Такое решение приняло министерство спорта.

В то же время, как сообщается, игрокам, у которых уже есть татуировки, рекомендуют их свести.

Кроме этого, согласно принятому постановлению, запрещено вызывать в молодежные сборные страны футболистов с татуировками.

Продолжает действовать и требование закрывать такие рисунки на теле футболками с длинным рукавом или штанами во время тренировок и матчей.

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