Главные новости за 30 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 30 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 5 930 человек. Умерли 278 людей.

- На пенсию в Украине можно выйти досрочно. Стало известно, как это сделать.

- Украинским водителям пообещали сделать безопасные дороги. Произойти это должно к 2024-му году.

- Детские книги из России запретили в Украине. В них узрели пропаганду.

- В Украине потеплеет. Ожидаются осадки.

- Михаил Саакашвили покинул госпиталь. Политик снова оказался в тюрьме.