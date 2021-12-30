Саакашвили упекли обратно в тюрьму

Главное: Михаил Саакашвили покинул госпиталь. Политик снова оказался в тюрьме.

Детали: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул военный госпиталь в Гори. Он вернулся в тюрьму в Рустави.

Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия.

Уточняется, что произошло это в ночь на минувшую среду.

Юрист политика сообщил: «Из руставской тюрьмы поговорили с адвокатами и подтвердили, что Михаил Саакашвили действительно переведен туда».

О его состоянии здоровья пока официально не сообщается.

Справка :

Михаил Саакашвили задержали в Грузии 1 октября.

Он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому эпизоду политика приговорили к трем годам лишения свободы, а по второму – к шести годам.

Также бывший президент страны является фигурантом дел о жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Сейчас обвинения по ним рассматривает суд.

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