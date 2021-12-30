Стали известны новые правила въезда в Черногорию для украинцев на Рождество

Главное: Черногория изменила правила въезда туристов, начиная со 2 января. С этого момента отрицательного ПЦР-теста будет недостаточно.

Детали: Со 2 января 2022 года в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы. Как сообщается на официальной странице посольства Украины, с этого момент будет разрешен въезд при наличии одного из двух документов:

1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс -тест на антиген, который должен быть сделан не ранее 10 дней и не позднее 180 дней).

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов. Указанные условия действуют до 12 января.

Отметим, что ранее для въезда в Черногорию достаточно было предъявить только отрицательный тест.

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