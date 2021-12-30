Стало известно, как в Украине можно досрочно выйти на пенсию

Главное: На пенсию в Украине можно выйти досрочно. Стало известно, как это сделать.

Детали: Украинцам рассказали, кто имеет право досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что данный вариант касается тех, кто был уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия.

При этом подчеркивается, что в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя.

Кроме этого, выйти досрочно на пенсию можно в том случае, если до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года, если выработан полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), если уволенный работник в течение семи дней зарегистрировался в службе занятости (если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию).

Украинцам рассказали, что обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

Резюмируется, что размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд, а в связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается.

В тему: Минимальная пенсия в Украине превысила прожиточный минимум.