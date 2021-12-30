В Украине запретили российские детские книги

Главное: Детские книги из России запретили в Украине. В них узрели пропаганду.

Детали: В Украине запретили пять детских книг из РФ. Решение принял Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

Импортеру отказали в выдаче разрешения на ввоз данной продукции, объяснив это тем, что там присутствует российская пропаганда.

Информируется, что книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Высокие технологии: из фантастики в реальность», «Современные профессии» и «Знаменитые животные» были проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники РФ.

Сообщается также: «Среди «365 сказок и стихов на каждый день» отдельное стихотворение воспевает российскую армию, которая всех «защищает и спасает человечество».

Кроме этого в книге «Удивительные факты» Л. Соколовой отдельная глава посвящена императрице Екатерине II. Отмечается, что «наибольшими ее заслугами автор называет увеличение российской армии, развязывание войн, захват чужих территорий, которые сделали Россию могущественнейшим государством в мире».

При этом эксперты заявили, что эти издания содержат «пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин», чем нарушают статьи 28, 281 закона Украины «Об издательском деле».

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