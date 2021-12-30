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Новости > В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия

В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия

Александра Кудрявцева
30.12.21 11:35
256
В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия

Главное: Многие верующие убеждены, что похоронную процессию нельзя обгонять, однако, эта традиция, которая не должна мешать организации движения автомобилей.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом разъяснили в Черновицко-Буковинской епархии.

В циркуляре епархиального совета объяснили позицию относительно некоторых аспектов, связанных с погребальными обрядами.

В циркуляре отмечается, что в епархии почти повсеместно существует традиция сопровождать покойника похоронной процессией из дома в церковь и из церкви на кладбище. При этом похоронная процессия часто проходит по автомобильным дорогам, что вызывает неудобства для проезда автотранспорта, а многие верующие убеждены, что похоронную процессию нельзя обгонять.

«Обгон похоронной процессии с точки зрения церковных канонов не запрещен, а ехать позади нее — исключительно благочестивая традиция, соблюдать которую в современных условиях не всегда возможно. Просим священнослужителей, приходские советы, а также устроителей похоронных процессий устроить все так, чтобы не мешать проезду автотранспорта и этим не создавать проблем государственным структурам, отвечающим за организацию движения на автодорогах, и не вызвать нареканий и недоразумений со стороны водителей», — говорится в сообщении.

В тему: Митрополит УПЦ рассказал, кто является настоящим старцем.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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