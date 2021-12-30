Последние области покинули красную зону карантина

Главное: На сегодняшний день все регионы Украины оказались в желтой зоне эпидопасности из-за распространения коронавируса.

Детали: По состоянию на 30 декабря Волынская и Запорожская области вышли из красного уровня эпидемиологической опасности распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, Донецкая и Черниговская области покинули оранжевую зону.

Таким образом, по состоянию на 30 декабря все регионы Украины находятся в желтой зоне.

В тему: 15 декабря 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. На этот период все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

Напомним: 5 декабря 2021 года Минздрав ужесточил условия «желтой» зоны карантина. Начиная с завтрашнего дня невакцинированные граждане здесь не смогут посещать общественные заведения.