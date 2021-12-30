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Новости > В одном из районов Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение за год

В одном из районов Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение за год

Александр Панько
30.12.21 10:28
97
В одном из районов Ивано-Франковской области произошло девятое землетрясение за год

Главное: В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. В Надворнянском районе оно уже девятое за год.

Детали: В минувший четверг, 29 декабря, около поселка Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло очередное землетрясение.

Как сообщают эксперты из Главного центра специального контроля, подземные толчки в данном районе фиксируются уже в девятый раз в этом году. В последний раз тут «трясло» 21 декабря.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 2,4 балла, а эпицентр находился на глубине в три  километра.

Информируется также, что по классификации такое землетрясение относится к еле ощутимым.

Сообщается, что колебания могли почувствовать только отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В тему: В Ивано-Франковской области тряслась земля.

Тэги: землетрясение, общество, регионы, Ивано-Франковская область, новости Украины

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