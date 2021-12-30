В начале следующей недели в Украине значительно потеплеет

Главное: В Украине потеплеет. Ожидаются осадки.

Детали: В следующий понедельник, 3 января, в Украине значительно потеплеет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что почти по всей территории страны пройдут дождь и мокрый снег. Сухо будет лишь в восточных областях.

Днем обещают от 1 мороза до 8 тепла, а ночью от минус 7 до плюс 4.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем ожидается 2-4 тепла, а ночью 1-3 мороза.

Карта погоды:

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