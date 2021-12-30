Коронавирус в Украине: 5 930 заболевших и 278 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 5 930 человек. Умерли 278 людей.

Детали: Статистика коронавируса в Украине немного снизилась. Данные на четверг, 30 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 5 930 людей. Госпитализировали 1 747 человек, а выздоровели 10 369 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 32 605, методом ИФА – 6 018, экспресс-тестами – 40 937.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 263), а также Донецкой (350) и Одесской (339) областях.

Умерли 278 людей. За все время скончались 95 690 людей.

С начала пандемии заболели 3 660 620 человек, а выздоровели 3 460 249 людей.

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