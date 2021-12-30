Отныне украинцы могут больше не таскать с собой водительские документы

Главное: Кабинет Министров Украины принял постановления, согласно которому в Украине электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и студенческий билет в приложении «Дия» принимаются наравне с бумажными.

Детали: Отныне водительские права, техпаспорт и студенческий билет в приложении «Дия» должны приниматься в Украине наравне с бумажными. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, соответствующее постановление принял на заседании 29 декабря Кабинет министров Украины.

«Мы сделали первый большой шаг к введению электронных документов в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, добавив, что постепенно в «Дии» станет доступны все важные для украинцев документы.

Он напомнил, что с 2019 г эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов, реализованных Минцифрой совместно с МВД и Министерством образования и науки, успешно себя зарекомендовавших.

За это время сформирована 751 тыс. е-студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Указанные правительственные постановления вступают в силу с момента публикации.

В тему: В середине декабря 2021 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сбои в работе «Дии» происходят по вине старых реестров, которые не справляются с нагрузкой. Однако, благодаря этому, по его словам, система безопасна для утечки данных.