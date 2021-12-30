Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту: какой праздник отмечается 30 декабря 2021 года

Сегодня, 30 декабря 2022 года, отмечают Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту и Данилов день.

Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту

Доподлинно неизвестно, кто стал инициатором учреждения этого дня, но он учел одну важную психологическую особенность человека — откладывать важные решения на потом. Подобная нерешительность может тянуться часами, неделями и месяцами, то есть до тех пор, пока мы не забудем о намеченных планах или не воплотим их в жизнь.

Конец же года в психологии и массовой культуре преподносится как важный рубеж в жизни человека, когда ему необходимо завершить уходящие дела и сформировать планы на будущее.

Например, кто-то долгое время не решался позвонить близкому человеку и признаться в своих чувствах. Это тянулось изо дня в день, но в самом конце года у человека вдруг появляется смелость, и он понимает, насколько важно успеть переговорить именно до начала следующего года. Вот почему подобные изменения называются необыкновенными.

Конец года оказывает большое влияние на психологическую составляющую человека. Он становится более решительным, готовым к действиям, смелее завершает незаконченные проекты, которые долгое время откладывались на потом

Отметить этот праздник можно по-разному. Но, как видно из названия, следует акцентировать своё внимание именно на том, чтобы смело ставить точку, там, где хочется её поставить или же не бояться делать шаг навстречу новым обстоятельствам, принимая решения.

Подобные даты стоит рассматривать и как хорошую психотерапию. Если бы их не было, а конец года воспринимался не более чем окончание календарного месяца, то многочисленные дела, планы так и оставались бы незавершенными. Не состоялось бы и множество очень важных для людей бесед, поскольку на них они бы просто не решились. А значит, не удалось бы попросить прощения, предложить забыть обиды, начав с чистого листа, признаться в любви и так далее.

Кстати, стоит в этот день помочь своим родным и близким в принятии каких-то решений, что изменят их жизнь. Например, кто-то долго сомневается в том, стоит ли покупать дом. Вполне можно поддержать человека, вдохновить его, пообещать моральную поддержку.

Да, именно потому, что мы так часто боимся менять свою жизнь и создаются подобные даты, которые психологически подталкивают к активным действиям. А ещё, можно подвести итоги уходящего года, который, конечно, тоже был наполнен какими-то важными проектами. Что-то удалось воплотить в жизнь, что-то не удалось... Возможно, именно 30 декабря надо переосмыслить свои удачи и неудачи и вновь решиться изменить жизнь, воплотив в реальности назревшие изменения.

Данилов день

30 декабря (17 декабря по старому стилю) по народному календарю отмечается Данилов день. Он происходит от церковного дня почтения памяти пророка Даниила из Иерусалима и его трех друзей-отроков: Мисаила, Азария и Анания, преданных верующих Господа в 5 веке до н. э.

Будущий пророк начал жизнь в знатной семье, но во время захвата Иерусалима он стал пленником вавилонского царя Навуходоносора. Юного Даниила и его трех друзей — Азария, Мисаила и Анания — отдали обучать для работы в царском дворе. Отроки тайно веровали в Бога, вели скромную и праведную жизнь. За это Всевышний наделил их способностями к учебе, после чего они были взяты на службу к правителю, а Даниил получил особый дар — пояснять сны и предвидеть будущее.

Однажды за отречение преклониться перед языческими богами трое друзей пророка были опущены на огненную плиту. Но товарищей от пламени спас ангел Божий. Видя такое чудо, правитель Навуходоносор принял христианскую веру. Когда Даниил служил на царя Дария, завистники оклеветали пророка. Правитель приказал бросить его на смерть ко львам, но звери Даниила не тронули, чувствуя защиту Господа.

За свою жизнь Даниил написал книгу пророчеств, в которой упоминались разрушение Вавилона, пришествие Божьего сына и судьба еврейского народа. Сам Иисус Христос ссылался на пророчества Даниила в общении с иудеями.

В Данилов день существовала традиция устраивать спектакль, посвященный пророку Даниилу и трем отрокам. Разыгрывалось действие, как Анания, Азария и Мисаила отправляют в печь, а они выходят из нее без повреждений. Данное выступление служило не только как поучение верить в силу Бога, но и как развлекательное мероприятие.

Незамужние девушки просили у Даниила немного проницательности. Также проводили гадания на имя будущего мужа: на листьях лавра писали имена трех пророков и клали под подушку перед сном, чтобы приснился суженный. Считалось, что на Данилов день сновидения могут исполняться.

По дню Данила определяли погоду на май. Если шел снег, значит, май должен быть дождливый, а солнечная погода предвещала ясные майские дни. Иней на деревьях означал потепление к Рождеству. Вьюга за окном вещала, что пчелы по весне хорошо будут роиться.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Национальный День Демократической Республики Мадагаскар;

— День памяти пророка Даниила и святых трех отроков.