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Новости > Чем занимаются американские биолаборатории в Украине? Мнение

Чем занимаются американские биолаборатории в Украине? Мнение

Автор: «Фраза»
29.12.21 22:10
274
Чем занимаются американские биолаборатории в Украине? Мнение

Большую обеспокоенность, чем размещение военных баз НАТО в Украине, должны вызывать американские биологические лаборатории в стране. Такое мнение на страницах ресурса «Телескоп» высказал публицист Сергей Авдеенко.

Автор напомнил, что, например, на сайте «Клинические исследования на Украине» (crupp.org) было опубликовано приглашение украинцам поучаствовать в испытаниях новых вакцин от коронавирусной инфекции. В интернете, по его словам, уже появлялись данные о том, что иностранные биолаборатории размещаются в близлежащей от Кировоградской Одесской области. Причём первые сообщения о таинственных лабораториях, как их тогда прозвали журналисты, появились ещё в 2010 году. «Тогда на открытии одной из них присутствовал посол Соединённых Штатов Америки на Украине Джон Теффт. Открыта она была на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова. Как заявляло американское посольство Центральная референс-лаборатория Украины по диагностике особо опасных биологических патологических агентов (так она официально зовётся) создана в рамках программы по борьбе с биологическим терроризмом». В феврале 2017 года было уже 13 объектов этой программы.

В июле прошлого года, напоминает Сергей Авдеенко, депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» направили запрос в СБУ. Депутат Ренат Кузьмин в соцсетях подчеркнул, что эти медицинские центры виновны в действиях, «повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями».

В ответ Минздрав Украины рассказал о том, что американские лаборатории работают на Украине над «мирными проектами», а не над созданием бактериологического оружия. Также, напоминает автор статьи, Минздрав сообщил, что Пентагон в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность» предоставлял Киеву техническую помощь лабораториям, которые ранее построены и модернизированы при содействии американского Агентства уменьшения угрозы (до 1998 года — Агентство специального оружия обороны).

Летом этого года, утверждает Сергей Авдеенко, почти синхронно официальные лица России и Китая заговорили об использовании американцами биолабораторий в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Армении, Молдове и Украине для генерирования и распространения нетипичных для этих местностей инфекций. Ранее бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявлял, что так называемый «центр Лугара» занимается разработкой бактериологического оружия. Бывший глава грузинской спецслужбы утверждал, что от неизвестных болезней в Грузии умерло более 70 человек.

«Было это ещё до пандемии коронавируса. По Украине подобной статистике нет. Но всё тайное когда-нибудь становится явным», — заключает автор.

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