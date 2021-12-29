В КГГА посоветовали киевлянам собрать «тревожный чемодан» на случай российской агрессии

Главное: Замглавы КГГА Андрей Крищенко посоветовал киевлянам подготовиться к вторжению России. В частности, собрать «тревожный чемодан».

Детали: На случай потенциальной атаки со стороны РФ нужно иметь дома «тревожный чемодан». Как заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко в интервью «Главкому», он посоветовал украинцам получить навыки первой медицинской помощи.

«Желательно всегда иметь набор вещей — так называемый тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой. В первую очередь это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)», — рассказал Крищенко.

«Прозвучат сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то придет сообщение по телефону. Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать», — добавил он, подчеркнув, что «сразу все сделать», оказавшись в чрезвычайной ситуации, не может ни одно государство, даже США.

«Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Есть алгоритмы, планы и некоторые вещи делаются, о чем мы информируем. Мы извещаем до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“. Власть будет принимать все меры», — заключил Крищенко.

В тему: В середине декабря 2021 года Крищенко заявил, что в рамках подготовки к возможному вторжению России в ближайшие две недели будет вестись разъяснительная работа, после чего начнут включать сирены и проводит тренировочные занятия.

Напомним: 11 ноября 2021 года Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о наличии информации о возможном начале вторжения в Украину на фоне скопления российских войск на границе.

21 ноября украинская разведка описала возможные сценарии вторжения России в нашу страну.