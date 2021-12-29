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Новости > Какой будет Новогодняя ночь в «Парке Киевская Русь»

Какой будет Новогодняя ночь в «Парке Киевская Русь»

Агата Кловская
29.12.21 15:11
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Какой будет Новогодняя ночь в «Парке Киевская Русь»

В ночь с 31 декабря 2021 г. с 20:00 на 1 января 2022 г. в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет грандиозная праздничная развлекательная программа с конными выступлениями, колоритными персонажами, традиционными средневековыми забавами, танцами, живым вокалом и зажигательным шоу. Также гостей ждут шоу двойников и интерактивный мюзикл с огненными спецэффектами, который будет интересен и взрослым, и детям. А еще: вкусные горячие блюда с костра, напитки и настойки, бесплатное катание на лошадях, подарки и угощения для каждого гостя и фейерверк.

Изюминкой сказочной феерии станет новогодний маскарад. Здесь вы встретите исторических персонажей, героев сказок и былин и даже кинофильмов. Действо пройдет в уникальном месте — на средневековом амфитеатре.

Древний город засияет яркими праздничными огнями, а факелы и кострища по территории согреют и дополнят атмосферу особым колоритом.

С 20:00 гостей ожидает праздничная музыка, точки питания с горячими блюдами с открытого костра, возможность бесплатно прокатиться на лошади. Седобородый волшебник встретит всех в резиденции Нового 2022 года и предложит написать письмо с пожеланиями. На ристалище начнется программа с действа «свобода лошадей», а затем — праздничного приветствия от жителей Древнего Киева. Гостям поведают новогоднюю сказку о лошадях с презентацией пород, а настоящее погружение в средневековый антураж создадут факельные конные разъездки.

С 22:00 начнется насыщенная часть программы колокольным перезвоном, выездом Зимы и восхождением её на трон, приходом трех зимних месяцев и ритуалом передачи свитков. Гостей ожидают новогодние песни в «живом исполнении», а также красочная фотосессия со сказочными и историческими персонажами, праздничными лошадьми и невероятным антуражем настоящего средневекового города Киева с его монументальной архитектурой.

Уникальность празднования в Древнем Киеве состоит в том, что здесь гости не только смотрят программу, но и сами являются частью яркого действа. На протяжении всего празднования можно будет забыть о «скованности современности» и отстраненном наблюдении — и от души отдохнуть, присоединившись к танцевальным батлам, перетягиванию каната, веселым играм, увлекательным обрядам и мастер-классам по средневековым танцам. Движение, танцы и веселые развлечения точно не дадут никому скучать или замерзнуть.

В полночь Князь Киевский поздравит гостей самыми искренними и теплыми поздравлениями с Новым 2022 годом и устроит яркий фейерверк над Древним Киевом. Программа продолжится зажигательными песнями и под известную музыку знакомых всем исполнителей.

Безудержное веселье на протяжении всей праздничной программы гарантируют веселые конкурсы, необычные средневековые игры, зажигательные танцевальные флешмобы, песни и хороводы вокруг елки.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании.

Можно запланировать веселье даже не на один день. Ведь в Древнем Киеве есть возможность остаться на ночь в комфортных комнатах, предварительно забронировав места.

Княжество Киевская Русь — лучшее место для встречи Нового года и для большой, и маленькой компании.

Посещение «Парка Киевская Русь» проходит с соблюдением карантинных условий.

Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 02:00.

Стоимость билетов в Древний Киев 31 декабря 2021 г.: для взрослых — 395 грн., для пенсионеров, студентов — 250 грн., для школьников — 150 грн., дошкольникам — бесплатно.

Адрес: Киевская область, Обуховский район, село Копачов. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Телефон: +38 050 385 20 35, +38 044 461 99 37 Детали на сайте: https://parkkyivrus.com/ FaceBook: https://www.facebook.com/parkkyivrus

Тэги: Парк Киевская Русь

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