Столичные власти опубликовали график работы транспорта на новогодние праздники

Главное: В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер — круглосуточно.

Детали: В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

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