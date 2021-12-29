Англичанин случайно нашел инструмент древнеримских мошенников

Главное: В Англии кладоискатель-любитель обнаружил доказательство того, что римляне занимались шулерством во время азартных игр, когда нашел утяжеленную игральную кость возрастом две тысячи лет.

Детали: 47-летний уборщик Стивен Паттисон из английского города Тирск, графство Северный Йоркшир, наткнулся на бронзовый предмет во время поиска сокровищ на поле вместе с друзьями. Как сообщает Daily Mail, сначала англичанин принял находку за болт, который использовался на ферме, но смахнув с предмета землю, он увидел его истинное предназначение.

Англичанин заметил на найденном кубике точки и понял, что это игральная кость времен Древнего Рима.

При этом он несколько раз попытался бросить находку и обратил внимание на то, что кубик утяжелен таким образом, чтобы числа два и шесть выпадали чаще. «Римляне любили играть в игру, в которой было выгодно выбрасывать по два или шесть очков. Они сделали этот кубик немного кривым, чтобы повысить шансы на успех. У них были распространены азартные игры, а когда игра идет на деньги, всегда есть обман», — объяснил он.

В тему: В середине января 2021 года археолог-любитель из Лондона случайно нашла редкий наконечник стрелы, которая могла быть выпущена из лондонского Тауэра около 900 лет назад.