Стало известно, куда в Киеве можно будет сдать новогоднюю елку

Главное: После Нового года в Киеве заработают 15 пунктов приема новогодних елок. Опубликована карта их размещения.

Детали: С 4 января в столице на базе предприятий КО «Киевзеленстрой» заработают 15 пунктов приема новогодних елок. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, 10 пунктов откроют на территориях производственных баз районных КП УЗН и пять — на территориях усадеб лесничеств КП «Дарницкое ЛПХ».

Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 до 31 января включительно.

Локации и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте.

Как рассказал генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король, в прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок.

Он пояснил, что в пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

В тему: 15 декабря 2021 года в поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, переломилась пополам во время установки.

19 декабря из-за сильного ветра новогодняя елка упала в Мариуполе. Впоследствии аналогичные происшествия случились в населенных пунктах Сумской и Ровенской областей.