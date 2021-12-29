Участники «схем Войцеховского» Дивнич и Чаруха подминают под себя ОСББ Киева и области, - СМИ

Пока предполагаемый «автор» аферы с «Элитой-Центр» и другими похожими стройками Анатолий Войцеховский прячется в Польше, некоторые из его людей якобы продолжают заниматься аферами и наживаться на наивных киевлянах и жителях Киевской области. Об этом идет речь в статье «Дети» Войцеховского. Как «юристы» Дивнич и Чаруха обманывают инвесторов недостроев «по второму кругу».

Издание пишет, что часть незаконных ЖК, которые объединяет отсутствие необходимых разрешительных документов на строительство, были переоформлены на бывших менеджеров беглого застройщика и одновременно — участников его схем. Но теперь люди, связанные со строительными аферами Войцеховского, положили глаз и на другие недостроенные объекты столицы.

«Среди таких объектов — ЖК „Три Богатыря“, который находится в Соломенском районе Киева... Достроить его взялись люди, связанные с Войцеховским. Речь о ЖСК „Наш дом“, который собрал доплаты с обманутых инвесторов, а в качестве генподрядчика привлек ООО „Сити-Стайл“, которую представлял некто Виктор Дивнич», — говорится в статье.

Но, как пишут журналисты, никто этот ЖК достраивать не собирается и никакие работы по подключению к сетям также не проводятся. У тех, кто свое время инвестировали в это строительство, возникло реальное ощущение того, что их «кинули» во второй раз.

«Виктор Дивнич — человек с темным прошлым и вряд ли вызовет симпатию у тех, кто хотя бы раз с ним сталкивался. В СМИ можно найти информацию о том, как будучи еще директором туристической фирмы „Perfect travel“, он попросту „кидал“ своих клиентов, впаривая им заграничные путевки по скидкам, но фактически лишал их и денег, и обещанного отдыха», — говорится в статье.

Журналисты пишут, что в паре с Дивничем работает профессиональный юрист — адвокат Ростислав Чаруха, который помогает Дивничу создавать схемы.

В статье отмечается, что кроме упомянутых Дивнича и Чарухи, в схеме принимает участие — Ирина Абисова, директор ЖСК «Дар», соучредителем которого числится все тот же Виктор Дивнич. «Абисову с ним связывают довольно давние и доверительные партнерские отношения, она работала в целом ряде предприятий и ОСББ, создаваемых в жилищных комплексах, связанных с Дивничем и являющимися недостроями самого Войцеховского: „Стародарницкий“, „Новая волна“, „Семейный уют“, „Флагман“, „Мега-Сити“ и др. Она фактически курирует схемы по созданию ОСББ в этих жилых комплексах», — пишут журналисты.

В публикации указывается, что схема выглядит следующим образом: «Дивнич и Чаруха заходят на проблемные объекты, через Абисову берут под свой контроль создание ОСББ и обманывают инвесторов по второму кругу, принуждая их доплатить еще по 10-30 тысяч долларов за свои услугу».

Напомним, что начиная с 2004-2005 годов Анатолий Войцеховский создал более 60 «строительных пирамид», которые объединил в одну группу компаний «Укогруп».