Диетолог призвала сократить употребление хлеба

Главное: Человеку нужно есть поменьше хлеба. Доводы привела диетолог.

Детали: Популярный российский диетолог Татьяна Разумовская рассказала, почему стоит воздержаться от чрезмерного употребления хлеба. Ее цитируют местные СМИ.

Она сообщила: «Калорийность хлеба составляет в среднем 250-300 килокалорий на 100 граммов. При этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс (85-90)».

Специалист поведала: «Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным».

По ее словам, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит.

Отмечается также, что в цельнозерновом хлебе много пищевых волокон: если съесть его слишком много, можно спровоцировать вздутие живота и метеоризм.

В то же время, информируется, что если есть хлеб в меру (в 100 граммах цельнозернового хлеба около 7,4 грамма пищевых волокон), он помогает пищеварению.

Резюмируется: «Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню».

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