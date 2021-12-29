Главные новости за 29 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 29 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 5 454 человека. Умерли 307 людей.

- Четыре человека погибли после пожара в больнице села Косив Ивано-Франковской области. Еще трое пострадали.

- Херсонские врачи провели операцию по удалению тромба из мозговых артерий. Сделали это специалисты из больницы имени Корабелеша.

- Омикрон проникает в Украину. Зафиксировали уже шесть случаев.

- Через Днепр в Киеве хотят построить два моста. О планах поведал министр инфраструктуры.

- Арнольд Шварценеггер развел с женой. Процесс длился десять лет.