Как оказалось, каждый третий американец считает Байдена нелегитимным президентом

Главное: Многие граждане США считают Джо Байдена нелегитимным президентом. Таких сразу треть.

Детали: Эксперты из Массачусетского университета в Амхерсте решили оценить легитимность президента США Джо Байдена. Был проведен опрос, участие в котором приняла тысяча американцев.

Оказалось, что, расценивая прошлогодние выборы, сразу 22% опрошенных назвали его победу «однозначно нелегитимной», а еще 11% людей считают ее «возможно нелегитимной». Примечательно, что среди республиканцев избрание главы государства не признают 71% опрошенных, а среди демократов таких лишь 4%.

В то же время «однозначно легитимной» победу на выборах называют 46% людей, а «скорее всего легитимной» ее считают 12% опрошенных. Это 91% демократов и 21% республиканцев.

При этом 9% людей затруднились ответить на вопрос.

В тему: Байден показал свою новую собаку.